Fantastic 4, Miles Teller sui cinecomic: 'Hanno fatto tanta strada'

Il Fantastic 4 di Josh Trank non fu una bella esperienza per nessuno degli artisti coinvolti, dal regista stesso ai protagonisti: se lo ricorda piuttosto bene Miles Teller, che da allora non ha più tentato di avventurarsi nel dorato e pericoloso mondo dei cinecomic... Ma che al tempo stesso non esclude la possibilità di farlo in futuro.

Mentre Tobey Kebell si dice pentito del suo Dottor Destino, infatti, Teller ha ammesso di non aver chiuso le porte a quel mondo: la star di Whiplash e Top Gun: Maverick ha poi analizzato la situazione attuale dei cinecomic, parlando dell'enorme maturazione del genere avvenuta nel corso di questi ultimi anni.

"Penso che quei personaggi negli adattamenti cinematografici o televisivi abbiano fatto tanta strada. Penso che abbiano cominciato davvero, sapete, ad avventurarsi nella complessità di quei personaggi. Sono personaggi su cui si è scritto così tanto, si sono evoluti così tanto che alla fine hai davanti semplicemente un personaggio ben scritto che speri possa essere nelle tue corde, a cui speri di poter dar vita sullo schermo" sono state le parole di Teller.

Va detto che di personaggi ben scritti ne avevamo visti nei cinecomic già all'epoca del film di Trank: un vero peccato che quelle versioni di Reed Richards e soci siano state piuttosto sfortunate, in tal senso! Per saperne di più, comunque, qui trovate un nostro approfondimento sul regista di Fantastic 4.