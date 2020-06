Fantastic 4, Josh Trank torna su Twitter e si scusa per la reazione agli insulti dei troll

Il regista di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, Josh Trank, è tornato su Twitter per rispondere agli insulti dei troll che l'hanno costretto ad abbandonare i social qualche giorno fa. Trank è tornato su Twitter e si è scusato per la sua reazione, sottolineando di essere vittima di molestie online ormai da diversi anni.

"Torno solo un secondo per scusarmi per aver reagito in modo eccessivo ad alcuni troll che mi hanno colpito su Instagram. Nel corso degli anni in cui sono stato attaccato su queste piattaforme per i miei film e le mie opinioni, ho risposto impulsivamente, più di una volta, è colpa mia. Le molestie online possono essere un'esperienza frustrante, soprattutto in uno spazio cinico in cui la maggior parte degli utenti è avvolta dall'anonimato. Mentre ti senti obbligato a rispondere ai commenti personali in egual misura, i risultati non sono mai dalla tua parte. Penso che molte persone possano comprenderlo" ha spiegato Trank.



Al termine della scorsa settimana, Josh Trank ha deciso di abbandonare i social media dopo aver ricevuto una serie di molestie online e trolling su Instagram. Molti dei commenti offensivi erano in risposta alle difese di Trank nei confronti del suo ultimo film, Capone. Ora non è chiaro se Trank sia intenzionato a tornare sui social definitivamente ma per il momento ha riattivato soltanto l'account Twitter mentre Instagram rimane bloccato.

Su Everyeye potete trovare la recensione di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, film vittima di enormi problematiche di produzione, e il trailer di Capone, ultimo film di Trank con protagonista Tom Hardy nel ruolo del celebre gangster.