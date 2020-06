Fantastic 4, Josh Trank rivela: 'Volevo una Sue Storm di colore'

Josh Trank voleva ingaggiare degli attori di colore per interpretare tutta la famiglia Storm in Fantastic 4. Lo ha rivelato lo stesso regista durante una recente intervista con Geeks of Color, durante la quale ha svelato la sua amarezza per non aver combattuto contro l'opposizione della 20th Century Fox.

Al tempo, la scelta di Michael B. Jordan come interprete di Johnny Storm, aka Torcia Umana, aveva attirato delle dure critiche (sfociate ad un certo punto anche in minacce) da parte dei fan della Marvel abituati a vedere il personaggio disegnato con tratti caucasici, con la sorella Sue (interpretata da Kate Mara) presentata nel film come figlia adottiva di Franklin Marshall. Tuttavia, Trank aveva in mente un'altra soluzione.

"Ci sono state molte discussioni controverse dietro le quinte. A me interessava soprattutto ingaggiare degli attori neri per interpretare Sue Storm, Johnny Storm e Franklin Storm" ha spiegato il regista (via Screen Rant). "Però, quando hai a che fare con uno studio per un film così grande, tutti vogliono avere una mente aperta su chi saranno le grandi star. Del tipo 'Magari sarà Margot Robbie', o una cosa del genere. Ma quando è arrivato il momento, ho trovato delle forti respinte per ingaggiare una donna di colore in quel ruolo."

Trank si è pentito di non aver combattuto perché ciò accadesse: "Quando ci ripenso, credo che avrei dovuto andarmene una volta che me ne sono reso conto. Mi sento in imbarazzo per non averlo fatto, solo per principio, perché quelli non sono i valori che sostengo nella mia vita, non lo erano in quel momento e non lo sono mai stati. Perché sono una persona che parla sempre di difendere ciò in cui si crede, anche a rischio di rovinare la mia carriera. Mi sento in colpa per non aver fatto i conti con quella questione. Sento di aver fallito, ma è stata una situazione strana e sfortunata, non so come definirla altrimenti."

Nei giorni scorsi il regista ha anche rivelato che, a causa delle minacce di morte ricevute in seguito al casting di Jordan, è arrivato al punto di comprare una pistola durante le riprese di Fantastic 4. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla carriera di Josh Trank a Hollywood.