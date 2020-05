Fantastic 4, Josh Trank rivela: 'Ero amareggiato per il successo degli altri cinecomic'

Negli ultimi giorni, il regista del criticatissimo Fantastic 4, Josh Trank, ha rilasciato numerose dichiarazioni, tra cui anche quella relativa alla forte amarezza che ha a lungo provato nei confronti degli altri cinecomic di successo.

"Quello che ho cercato di fare con Fantastic 4 era così arrogante per qualcuno che non aveva ancora capito come utilizzare al meglio le sue abilità per realizzare qualcosa del genere. Ora posso vedere gli altri cinecomic e godermeli, divertirmi guardandoli, separando le due cose. All'inizio però, cinque anni fa, mi sentivo solamente amareggiato per ovvie ragioni" ha raccontato il regista di F4 durante un'intervista "Credo sia importante essere onesti con sé stessi ed essere capaci di ammettere certe cose. Conosco un sacco di persone che si sentono così, ma non lo ammetterebbero mai. Eppure glielo vedi negli occhi".

"All'epoca l'amarezza riguardava l'intero genere dei cinecomic. Mi sentivo escluso da quel gruppo di registi fighi che riuscivano a realizzare dei cinecomic di successo. Probabilmente anche verso persone che rispetto tantissimo come James Gunn, che aveva fatto un miracolo con Guardiani della Gallassia, rendendolo un film per tutti ma anche qualcosa di estremamente personale, autoriale, idiosincratico e folle. E io provavo amarezza verso tutto questo" continua Trank.

Ma adesso solo lodi per colleghi come James Gunn e Zack Snyder, o il regista di Black Panther Ryan Coogler: "Ovviamente amavo quello che stavo cercando di fare all'epoca, credevo di avere avuto delle grandi intuizioni. Ma quando mi guardo dietro e riesco, da uomo di cinema, a rimuovere me stesso dall'equazione, riesco a godermi i film di Gunn o Zack Snyder. Snyder è un genio della visualità, è ha una fanbase chiaramente molto appassionata, quindi è qualcosa di cui si parla spesso, ma credo sia incredibile. Questi registi sono una vera ispirazione, come anche Ryan Coogler con Black Panther".

Adesso, l'attenzione di Josh Trank è tutta per Capone, il film con protagonista Tom Hardy nel ruolo del famoso ganster, che uscirà il 12 maggio on demand per 48 ore, per poi essere distribuito nelle sale americane alla loro riapertura.