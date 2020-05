Fantastic 4, Josh Trank comprò una pistola durante le riprese del film: ecco perché

Dallo stesso profilo di Josh Trank tracciato da Polygon dove l'autore ha raccontato del braccio di ferro con Miles Teller durante la lavorazione di Fantastic 4, il regista ha ricordato anche un altro fatto che ha dell'assurdo, questa volta per un evento legato a un altro attore del cast, Michael B. Jordan, scelto per Torcia Umana.

Quando infatti l'interprete afro-americano venne scelto per il ruolo di Johnny Storm, iconicamente caucasico nelle storie a fumetti, alcuni fan andarono su tutte le furie, ma mentre alcuni rimasero in silenzio ad esprimere il proprio dissenso, o con commenti comunque non aggressivi, molti altri sono passati alle minacce a Trank e a gravi e pensanti frasi razziste contro Jordan:



Ora Trank ha rivelato come ha vissuto quell'esperienza, dichiarando: "Stavamo ricevendo numerose minacce su pagine come IMDb. Qualcuno diceva che mi avrebbe sparato. Per questo ho cominciato a tenere carica un pistola .38 sul comodino. Ero diventato fottutamente paranoico durante le riprese. Se qualcuno fosse entrato in casa mia gli avrei sparato. Quando entri in un'ottica in cui pensi che alcune persone vogliono ucciderti, pensi solo alla tua difesa".



Josh Trank ha comunque sottolineato che una volta finita la lavorazione del film ha restituito la pistola. Non deve essere stato un periodo molto facile.



Vi lasciamo alla recensione di Fantastic 4.