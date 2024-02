Fantastic 4, cosa andò storto nel brutto reboot uscito nel 2015?

La risposta a questa domanda potrebbe tranquillamente essere "tutto quanto", perché il Fantastic 4, il reboot del 2015 diretto da Josh Trank, ci aveva fatto rimpiangere i film di Tim Story. Vediamo però assieme cosa era andato storto in quel film.

L'annuncio del nuovo cast de I Fantastici 4 ci ha risollevato il morale, eppure non possiamo dimenticarci quello che era successo nel 2015, esattamente 10 anni prima dell'uscita del nuovo film MCU.

Fantastic 4 di Josh Trank falliva su tutta la linea, a cominciare dal voler dare una spiegazione specifica per i poteri dei protagonisti, cosa che avveniva a conti fatti solo per Ben e Johnny (le rocce dentro la cabina e il fuoco che la investe). Lo stesso design della Cosa non funzionava per niente, facendo rimpiangere il costume "plasticoso" di Michael Chiklis. Così come quello del Dottor Destino: il tentativo di renderlo diverso dal solito risultava veramente pessimo a livello visivo.

Mancava poi tutta la costruzione dei personaggi: Fantastic 4 si prendeva troppo tempo per presentarli salvo poi chiudere tutto in fretta e furia con uno scontro finale raffazzonato e dal minutaggio brevissimo.

Fantastic 4 aveva poi avuto grossi problemi nella sua realizzazione, tra una sceneggiatura riscritta in corso d'opera e litigi sul set tra Josh Trank e Rooney Mara, assieme allo stesso regista che stando ai racconti degli addetti ai lavori si isolava spesso e volentieri durante la lavorazione. Fino a disconoscere addirittura il film una volta uscito.

Vi avevamo anche raccontato il caso di Josh Trank e la spietatezza di Hollywood.

E voi ricordate il film? L'avevate visto? Diteci la vostra nei commenti!