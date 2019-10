Sono solo fantasmi, primo trailer del film "paranormale" di Christian De Sica

La Medusa Film ha pubblicato il primo trailer ufficiale dell'annunciato e curioso Sono solo fantasmi, nuovo film diretto da Christian De Sica che trae ispirazione da un mix tra commedia italiana e paranormale in sala Ghostbusters, interpretato dallo stesso De Sica al fianco di Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi.

La storia del film segue le vita di Thomas (De Sica), un ex mago ormai in bolletta, e di Carlo (Buccirosso), napoletano sottomesso alla moglie e alla suocera di origini settentrionali, due fratellastri che si ritrovano dopo molti anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, donnaiolo e giocatore incallito. Qui scoprono di avere un terzo fratello, Ugo (Tognazzi), all'apparenza un po' ingenuo ma in realtà piccolo genio.



I debiti accumulati dal padre fanno sfumare l'eredità dei fratellastri, che per arrangiarsi decidono di sfruttare la nota superstizione dei napoletana per guadagnare qualcosa, diventando degli acchiappa fantasmi. Quando la truffa sembra dare i primi frutti, però, lo spirito del padre Vittorio si impossessa del corpo di Carlo e Thomas e Ugo si convincono della reale esistenza dei fantasmi, scegliendo di catturarli realmente e cercando di fermare i piani di una mitica strega intenzionata a distruggere Napoli.



Sono solo fantasmi uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre.