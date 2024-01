Il fantasma di Canterville: scoprite il nuovo film d'animazione ispirato a Tim Burton

Il nuovo film d'animazione Il fantasma di Canterville arriva al cinema in Italia dal 18 gennaio 2024 distribuito da Adler Entertainment e si prepara a fare la gioia di grandi e piccini, e specialmente dei fan di Tim Burton.

"Se esiste un modello, allora è Alice nel paese delle meraviglie di Tim Burton", hanno detto i registi del film d'animazione, Kim Budron e Robert Chandler. "Burton e la sua sceneggiatrice, Linda Woolverton, hanno preso il materiale originale, che è essenzialmente una serie di sequenze di puzzle e incontri casuali, e lo hanno fuso in una narrazione coerente su una ragazza che intraprende un viaggio che le avrebbe cambiato la vita per sempre. Lo stesso vale per Canterville: la storia originale è leggera, più uno schizzo per un romanzo che un libro vero e proprio, e vogliamo abbellirlo in un modo che sia fedele ma che lo renda anche più grande e gli permetta di sviluppare i suoi temi all'interno di una tradizionale struttura drammatica in tre atti."

Il film d'animazione è tratto dal racconto omonimo di Oscar Wilde, classico senza tempo ambientato nella campagna inglese di fine Ottocento dove si trasferisce una illuminata famiglia americana che, nonostante gli avvertimenti della popolazione locale, decide di acquistare un castello inglese che si mormora sia infestato da un fantasma.

Nel frattempo, in questi giorni il re del box office italiano è proprio un film d'animazione, con Il ragazzo e L'airone di Hayao Miyazaki ancora in testa al botteghino grazie ad un ottimo responso del pubblico.