Il fantasma di Canterville, arriva al cinema un nuovo film d'animazione tutto da scoprire

Ovviamente gennaio 2024 per il mondo dell'animazione al cinema in Italia significa Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, ma tra le tante uscite in arrivo il prossimo mese è da segnalare anche Il fantasma di Canterville.

Il film, tratto dall'omonimo racconto di Oscar Wilde, arriverà al cinema dal 18 gennaio 2024 con Adler Entertainment, che in queste ore ne ha anche pubblicato il primo trailer ufficiale, disponibile come sempre all'interno dell'articolo.

Un classico senza tempo ambientato nella campagna inglese di fine Ottocento, dove si trasferisce una illuminata famiglia americana, il film è un'avventura che esplora i temi universali dell’amicizia, del coraggio e dell’amore in uno scenario fantastico, dove nulla è come sembra. La storia, ambientata nel 19esimo secolo, è quella di una moderna famiglia statunitense che si trasferisce nella loro nuova casa di campagna, Canterville Chase, in Inghilterra, dove scopre che la dimora è infestata dal fantasma di Sir Simon de Canterville, che abita indisturbato nei terreni di Canterville Chase da oltre trecento anni.

Il fantasma di Canterville vede tra i produttori esecutivi il noto attore britannico Stephen Fry, che ha anche doppiato la voce del fantasma nella versione originale del film. Nel cast, inoltre, star del calibro di Hugh Laurie, Freddie Highmore e Toby Jones.

Per altri contenuti scoprite quali sono i film più attesi del 2024.