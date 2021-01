La fantascienza è realtà per un professore di Harward: 'Gli alieni sono arrivati'

Dopo le dichiarazioni di Haim Eshed, ex-capo della sicurezza spaziale di Israele, arriva anche un professore di Harvard a supportare la tesi dell'esistenza degli alieni.

I turisti spaziali sarebbero per di più già arrivati sul pianeta Terra nel 2017, secondo il professor Avi Loeb. Il riferimento è all'oggetto non identificato (soprannominato Oumuamura) che è apparso in quel periodo, destando l'attenzione dei più curiosi. L'insegnante svela le sue convinzioni nel libro Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth, secondo cui l'oggetto sarebbe stato il primo segno inviatoci dai visitatori alieni.

"Cosa sarebbe successo se un uomo delle caverne avesse visto un cellulare? Avendo visto pietre tutta la vita, avrebbe pensato ad una pietra scintillante. Certa gente non vuole discutere della possibilità che ci siano altre civiltà là fuori, credono che siamo speciali e unici. Io credo che sia un pregiudizio che dobbiamo abbandonare", ha dichiarato in un'intervista al New York Post.

Secondo Loeb tutto ciò ci aiuterebbe a mettere le cose in prospettiva e ci darebbe maggiore consapevolezza come specie, riducendo gli sprechi di risorse e i cambiamenti climatici. Persino Ridley Scott crede agli alieni e afferma che sono stati loro a crearci.

Cosa ne pensate? Esistono altre forme di vita? E soprattutto, ci hanno già raggiunto? Una cosa è certa, è arrivato il momento di tornare a giocare a Destroy All Humans.