Una fanart mette il Batman di Pattinson alle calcagna del Joker di Joaquin Phoenix

Sin dall'uscita del Joker di Todd Philips ci si è chiesti in che modo questi avrebbe interagito con l'universo di Batman: ora come ora pare che il personaggio di Joaquin Phoenix sia destinato a restare confinato nel suo mondo, ma in vista del The Batman di Matt Reeves i fan cominciano ovviamente a scatenare la fantasia.

Sia chiaro: il film con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro non avrà, presumibilmente, nessun collegamento con il Joker valso l'Oscar per il Miglior attore protagonista a Joaquin Phoenix, ma insomma… Sognare non costa nulla, no?

Ecco allora immediatamente apparire alcune fanart nelle quali vediamo accostati l'eroe mascherato interpretato da Pattinson (estrapolato direttamente dalle foto di The Batman apparse nei giorni scorsi, nelle quali abbiamo potuto dare un primo sguardo al costume) e la sua nemesi vista nel film di Todd Philips uscito lo scorso anno.

Certo, i due sarebbero un'accoppiata che farebbe probabilmente brillare gli occhi a gran parte dei fan sparsi per il mondo… Chissà che una situazione del genere non possa effettivamente realizzarsi prima o poi! Da un Cavaliere Oscuro all'altro, intanto: Ben Affleck ha recentemente spiegato perché lasciò il ruolo di Batman del DC Extended Universe ed ha augurato il meglio al suo successore Robert Pattinson.