In una fanart BossLogic mette il mantello al costume di Pattinson in The Batman

Il The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del giustiziere mascherato di Gotham è sempre più al centro dell'attenzione di media e fan, che non vedono l'ora di scoprire ulteriori dettagli sul film che riporterà al cinema Bruce Wayne dopo la non proprio perfetta riuscita del Batman di Ben Affleck.

Negli ultimi giorni, in particolare, hanno tenuto banco le ultime foto trapelate dal set di The Batman nelle quali possiamo finalmente dare un primo sguardo a quello che dovrebbe essere (con tutte le modifiche del caso, trattandosi probabilmente di una versione non definitiva) il costume indossato dal nostro eroe nel nuovo film a lui dedicato.

Nelle foto in questione abbiamo visto Batman in sella alla fida bat-moto, per la gioia dei fan che però non hanno perso tempo a notare la mancanza di un dettaglio importante: il mantello dell'eroe di Gotham. A sopperire all'assenza del capo ci ha pensato il noto digital artist BossLogic, che qualche ora fa ha postato sul suo profilo Twitter una sua fanart che riprende la foto di cui sopra con l'aggiunta del mantello sulle spalle di Batman.

Non solo mantelli, comunque: la diffusione delle foto del costume ha permesso agli utenti di sbizzarrirsi, ad esempio affiancando il Joker di Phoenix al Batman di Pattinson. Futura realtà o sogno destinato a restare tale?