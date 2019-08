Un fan ha voluto immaginare Macaulay Culkin nei panni e nel trucco di Joker

Visualizza questo post su Instagram

Quick little mock up I did, I mean I see it Made by me @anarchy_graphics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #joker #thejoker #harleyquinn #harleyquinncosplay #jokercosplay #illustration #beforeandafter #makeup #gotham #digitalart #art #batman #dc #dceu #clown #heathledger #jokermovie #dccomics #fanart #meme #joaquinphoenixjoker #viral #4K #joaquinphoenix #MacaulayCulkin