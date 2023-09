I fan vogliono boicottare Aquaman 2? Ecco cosa sta succedendo

L'aria di flop avvolge già Aquaman 2 e mentre la notizia che i fan abbiano lasciato i test-screening non fa presagire niente di buono, circola sul web il singolare hashtag #BoycottAquaman2 che potrebbe essere l'attacco più duro all'ultimo film del DCEU.

La domanda è lecita: qual è il motivo dietro questo feroce attacco al secondo film sul re di Atlantide? Pare che Aquaman 2 sia solo un pretesto per manifestare ai DC Studios tutto il disappunto dei fan sul percorso cinematografico intrapreso che, come ricordiamo, sarà presto rivoluzionato con il nuovo capitolo God and Monsters trainato da James Gunn e Peter Safran.

Il coro di voci #BoycottAquaman2 pare sia finalizzato, da parte di alcuni fan, al ritorno di Zack Snyder: dopo la diatriba dietro Justice League, il regista ha abbandonato i DC Studios ed è pronto a lanciare la propria epopea galattica con Rebel Moon, nuovo film diviso in 2 parti per Netflix, ma c'è chi è nostalgico e pare non rassegnarsi al fatto che Snyder, non vuole più sentire parlare di supereroi. Forse è tempo di lasciare andare il passato? Aquaman vede Snyder come produttore esecutivo, ma secondo questa teoria boicottare ogni film firmato dai DC Studios potrebbe essere un segno di protesta abbastanza rumoroso. I numeri al botteghino collezionati dagli ultimi film DC, primo tra tutti The Flash, però dimostrano che il flop era dietro l'angolo anche senza l'apporto di #BoycottAquaman2.

Un altro motivo che ha portato alla nascita dell'hashtag è la presenza di Amber Heard che, per i fan, dovrebbe essere rimodulata a fronte del processo con l'ex marito Johnny Depp. Dalle prime immagini del trailer vediamo chiaramente di sfuggita Mera, ma Arthur Curry ha pur sempre avuto un figlio con lei e per quanto ridotta, la presenza di Heard non sarà del tutto cancellata da Aquaman e il regno perduto.

Il boicottaggio da parte del web non è tra i motivi che hanno portato i fan ad abbandonare le proiezioni di prova di Aquaman 2 e non sarà di certo neanche tra le cause principali dell'andamento del sequel di Aquaman al botteghino.

