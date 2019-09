Un fan trailer immagina il fallito solo movie di Batman diretto da Ben Affleck

Torniamo ancora una volta a parlare di Batman, ma questa volta facendo un passo indietro e dimenticandoci per un secondo dell'attesissimo reboot interamente firmato da Matt Reeves e con protagonista Robert Pattinson, perché vogliamo proporvi un fan trailer dedicato al fallito progetto di Ben Affleck.

Avete capito bene: un fan ha voluto confezionare un filmato interamente dedicato al Batman scritto, diretto e interpretato da Ben Affleck, i cui spunti di trama erano stati introdotti nella scena post-credit del flop Justice League di Zack Snyder, con la presentazione ufficiale di quello che doveva essere il Deathstroke del DCEU, cioè Joe Manganiello, che non è detto non possa essere nuovamente scelto o tenuto per la parte.



E infatti il fan lo riutilizza nel trailer, comunque montato prendendo spezzoni di vari titoli incentrati sul Cavaliere Oscuro, non solo cinematografici, come si evince anche dallo stesso montaggio e dal titolo scelto dall'appassionato per presentare la sua creazione, Batman: Arkham Asylum.



Ad ogni modo, la realtà dei fatti è che adesso ad essere atteso è il The Batman di Matt Reeves, che potrebbe anche vedere Mahershala Ali nei panni del Commissario Gordon e Zoe Kravitz in quelli di Catwoman. Intanto sono anche trapelate le prime informazioni sulla trama del film, che uscirà il 25 giugno 2021.