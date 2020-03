I fan di The Walking Dead sono in delirio dopo quanto accaduto nell'ultimo episodio

Nonostante negli ultimi anni il gradimento dei fan nei confronti di The Walking Dead sia stato altalenante lo show targato AMC continua a riuscire nell'intento di sparare colpi da novanta capaci di far saltare gli spettatori dal divano: è il caso dell'ultimo episodio andato in onda, il dodicesimo della decima stagione dello show.

Chi ha visto l'episodio sa sicuramente di cosa parliamo: la morte di Alpha era ovviamente uno dei momenti più attesi di queste ultime stagioni, e il fatto che avvenuta per mano di un personaggio amato come Negan non ha potuto far altro che aumentare l'esaltazione del fandom, che si è immediatamente riversato sui social per manifestare il proprio giubilio.

"VAI NEGAN, VAI RAGAZZO!", "LEGGENDA", "Negan è tornato!", "Miglior episodio di The Walking Dead da anni a questa parte", "Alpha è morta e mancano ancora quattro episodi alla fine della stagione!" sono solo alcuni dei commenti che è possibile trovare in rete, a dimostrazione di quanto il personaggio di Jeffrey Dean Morgan sia oggi più che mai l'idolo di tutti i fan di The Walking Dead sparsi per il mondo.

Anche una star dello show, intanto, ha commentato quanto accaduto nell'ultimo episodio di The Walking Dead; è probabile, comunque, che a causa del coronavirus questa 10x12 di The Walking Dead arrivi solo in lingua originale.