I fan di The Suicide Squad delusi di non vedere il Joker di Jared Leto nel cast

Mentre è praticamente confermata una sua breve apparizione nell'atteso Birds of Prey di Caty Yan, non interpretato da Jared Leto, il Joker di quella che dovrebbe essere la sopravvissuta parte della continuity DC Films non comparirà nel The Suicide Squad scritto e diretto da James Gunn, notizia che non è piaciuta a diversi fan.

Magari potrebbe comparire in un cameo a sorpresa o far parte del film senza essere annunciato, per la gioia degli appassionati più sfegatati (in fondo neanche Matt Damon lo era stato in Interstellar), ma al momento del Joker di Leto in The Suicide Squad non c'è proprio traccia, stando per giunta al teaser poster condiviso da Gunn con tutti e 24 i nomi scelti per il reboot.



Notando l'assenza di Leto al fianco di interpreti come Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman e Jai Courtney, così, i fan si sono sbizzarriti via Twitter nel sottolineare come - alla fine - la Warner e la DC abbiano effettivamente deciso di "far fuori il Joker di Leto", anche se al momento sul destino del personaggio e dell'attore all'interno della DC Films non c'è davvero niente di chiaro o definitivo. Potete leggere i commenti costernati in calce alla notizia.



The Suicide Squad vede nel cast (tra gli altri) anche Nathan Fillion, Idris Elba, Taika Waititi, John Cena e Peter Capaldi, per un'uscita prevista nelle sale il 6 agosto 2021.