I fan di The Batman stanno dando di matto per i possibili occhi bianchi del costume

A pochi giorni dal camera test rivelatorio del costume di Robert Pattinson in The Batman, le riprese del cinecomic DC scritto e diretto da Matt Reeves stanno ovviamente proseguendo alacremente e quanto pare con un set abbastanza aperto (come accaduto per Joker) da cui sono infatti arrivate tante nuove immagini della Bat-suit, questa volta colori.

Proprio grazie alle nuove foto dal set abbiamo potuto finalmente ammirare il costume di Batman nella sua totalità, ricevendo conferma dei colori, in realtà del colore, visto che è totalmente nero come quello di Christian Bale nella Trilogia di Nolan. Niente viola, grigio o giallo come precedentemente vociferato dunque, ma una tinta nera in un costume che sembra costruito in modo dilettantistico, con imbottiture da hockey e avambracci che apparentemente hanno delle protezioni in metallo ideate con delle punte di cacciavite o attrezzi simili.



Parliamo di un costume che forse sarà iniziale e amatoriale e non è detto che non possa cambiare nel corso del film o nel corso dell'eventuale trilogia in programma in casa DC, ma due degli elementi che sono piaciuti di più ai fan sono le orecchi del costume, le corna del pipistrello, e la semi-conferma che gli occhi della tuta saranno bianchi e dunque ricreati forse in CGI.



Proprio quest'ultimo aspetto, anzi, ha mandato fuori di testa gli appassionati, che si sono riversati via Twitter per dimostrare tutto il loro entusiasmo.



Vi ricordiamo che The Batman vede nel cast anche Paul Dano nel ruolo dell'Enigmista, Colin Farrell in quelli del Pinguino e Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, per un'uscita prevista nelle sale americane il 25 giugno 2021.