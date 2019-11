Un fan terminale vedrà prima Star Wars: L'Ascesa di Skywalker grazie all'aiuto di Bob Iger

Un fan della saga di Star Wars purtroppo malato terminale ha ottenuto di poter guardare in anticipo e con una proiezione privata Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, quasi un mese prima della sua release ufficiale fissata per la seconda metà di dicembre.

L'appello alla Disney era stato lanciato su Twitter dal Rowans Hospice negli Hampshire, in Inghilterra, dove si diceva che "il tempo non è dalla nostra parte", specialmente per la metà di dicembre quando il film verrà distribuito in tutto il mondo, compreso il Regno Unito. Il presidente dei Walt Disney Studios, Bob Iger, ha letto il messaggio ed è subito stato d'accordo nell'organizzare una proiezione speciale privata per oggi: "In questo Giorno del Ringraziamento, noi alla Disney siamo grati di essere in grado di poter condividere #TheRiseofSkywalker con un paziente e la sua famiglia al Rowans Hospice. Che la Forza sia con te e con noi tutti".

Il paziente ha quindi ringraziato la Disney diffondendo un comunicato per mezzo dell'ospedale in cui è ricoverato, affermando di sentirsi come aver vinto alla lotteria: "Volevo solo ringraziare enormemente voi tutti per avermi aiutato a far sì che questo succedesse. Nel corso di questa terribile situazione mi avete aiutato ad avere ricordi meravigliosi e a portare gioia alla mia famiglia. Sono un grande fan di Star Wars e quello che sto passando è terribile. Poi, come ciliegina sulla torta, ho saputo che non avrei potuto vedere il film che stavo aspettando dal 1977. Ancora non riesco a crederci. L'unico modo per descrivervi cosa provo è che è come sentirsi dire di aver vinto un milione di sterline".

Nello stesso momento sono arrivati anche i ringraziamenti della moglie del paziente alla Disney e a tutti coloro che hanno aiutato a realizzare questo desiderio: "Siamo veramente increduli dal supporto di tutti. Quello che è successo negli ultimi giorni è stato davvero strabiliante. Da una semplice conversazione, assistere a tutta questa generosità è stato sorprendente. L'enorme comunità di Star Wars è stata incredibile. Le persone fantastiche che sono venute a farci visita, insieme ai messaggi e ai doni che abbiamo ricevuto, ci hanno offerto anche l'opportunità di parlare con nostro figlio di più sulla realtà delle condizioni di suo padre".

Un grande gesto di solidarietà verso un fan della saga. Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 2019. J.J. Abrams ha recentemente confermato la durata del film, mentre l'ultimissimo trailer è stato diffuso solo poche ore fa.