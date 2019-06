Un fan supera il precedente record e raggiunge quota 110 visioni di Avengers: Endgame

Un fan del Marvel Cinematic Universe avrebbe superato il proprio precedente record di 103 visioni di Avengers: Endgame comprando ben sette biglietti in più e portando il primato a 110.

Trattasi di Agustin Alanis, che poche ore fa è sbarcato su Twitter mostrando quello che a suo dire è il cento-decimo biglietto personale strappato per il film di Anthony e Joe Russo: come potete vedere nel post in calce all'articolo, il sorriso beffardo di Agustin sembra non ammettere repliche.

"Sono dello SHIELD, ma in realtà erano HYDRA. Noi però non lo sapevamo" ha scherzato il ragazzo, taggando alcune personalità Marvel Studios (Robert Downey Jr., Chris Evans, i fratelli Russo) e anche il presentatore Jimmy Fellon, nella speranza di ottenere maggiore visibilità del suo "rivale", Nem, che l'anno scorso aveva stabilito il record mondiale - sponsorizzato anche da Guinness World Record - di maggior visioni cinematografiche di un film con Avengers: Infinity War.

Insomma, se Endgame dovesse riuscire a superare Avatar, Kevin Feige dovrà quanto meno pagare una cena a mister Alanis.

Per altri aggiornamenti sul film Marvel Studios, vi ricordiamo che Avengers: Endgame è oltre i 2.730 miliardi: per la precisione, mentre stiamo scrivendo questo articolo, l'opera è a quota 2.732, a meno di $60 milioni dal film di Cameron.