I fan di Star Wars sperano nel ritorno di Anakin ne L'Ascesa di Skywalker

La trilogia di Star Wars che il prossimo dicembre si concluderà con L'Ascesa di Skywalker è stata portata avanti all'insegna del tagliare i ponti con il passato: non tutti i fan della saga, però, sembrano pronti a staccare definitivamente il cordone ombelicale con i personaggi che hanno imparato ad amare nel corso degli anni.

Non che la produzione non ci metta di frequente il suo zampino: tra un "kill the past" e l'altro, infatti, abbiamo assistito all'ennesima dimostrazione di carisma dei protagonisti storici della saga, che in un modo o nell'altro hanno spesso saputo rubare la scena ai loro successori: basti pensare alla sequenza finale di Luke.

In Episodio IX, inoltre, toccherà molto probabilmente all'imperatore Palpatine ritornare in scena, almeno stando a quanto visto finora nei vari trailer. Il ritorno di Darth Sidious ha inevitabilmente acceso la curiosità dei fan che, però, non si fermano qui: qualcuno ha infatti già cominciato a speculare su una possibile apparizione di Anakin Skywalker, alias Darth Vader.

Hayden Christensen, interprete del prescelto dalla Forza in Episodio II ed Episodio III, è infatti stato visto insieme all'interprete di Palpatine Ian McDiarmid durante una visita ai piccoli pazienti di un ospedale di Salt Lake City, dove entrambi si trovavano per una convention. Piccolo dettaglio: il panel dei due attori al FanX Salt Lake Comic Convention è stato cancellato da Disney all'ultimo minuto: abile mossa pubblicitaria o qualcosa bolle davvero in pentola?

Tutto ciò non farà altro che incrementare l'hype per L'Ascesa di Skywalker, che J. J. Abrams ha già definito come la più grande sfida della sua carriera. Secondo John Williams, comunque, possiamo dormire sonni tranquilli: il finale non deluderà nessuno.