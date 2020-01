Un fan di Star Wars ha immaginato uno Yoda con pelle umana.

Quello di Star Wars è un universo che offre mille opportunità: il materiale è pressoché infinito, il roster di personaggi praticamente sterminato e, insomma, i modi di divertirsi un po' non mancano di certo, basta accendere la fantasia.

Fantasia che non manca di certo ad alcuni fan del franchise, così come il tempo libero: è il caso, ad esempio, dell'utente Twitter che in giornata ha pubblicato un'immagine ritraente il maestro Yoda come non l'avevamo mai visto prima.

Dimenticate l'esserino verde a cui siamo abituati da quarant'anni a questa parte: nella foto in questione Yoda cambia pelle e ne prende in prestito una meravigliosamente umana. Salvo le iconiche orecchie appuntite, insomma, questa versione di Yoda è quanto di più simile si possa immaginare ad un nonno saggio e pacato che, all'occorrenza, sa bene quando prenderci a bastonate in testa.

Lo sguardo solenne, tranquillo e severo al tempo stesso resta comunque quello che conosciamo da sempre: il colore della pelle può cambiare, ma Yoda resterà sempre lo stesso! Chissà, a questo punto, se arriverà una versione umana anche di Baby Yoda… Siamo sicuri che buona parte del fandom di Star Wars la accoglierebbe a braccia aperte!

