Fan di Shrek? Ecco come affittare la sua palude su Airbnb!

E' sempre stato il tuo sogno immergerti nell'atmosfera dei film di Shrek? E' arrivato il momento giusto. E' stata ufficialmente aperta la possibilità di poter passare le proprie vacanze nel rifugio di Shrek, situato in Scozia, per godere al meglio di una esperienza a tutto tondo.

Mentre è quasi stato reso ufficiale Shrek 5, i fan non continuano ad amare meno la saga, anzi, di anno in anno, le pellicole raccolgo un numero sempre maggiore di estimatori da tutto il mondo. L'apprezzamento per le pellicole è stato confermato da un nuovo colpo di genio dell'industria del turismo. Infatti, è stata resa disponibile a tutti la possibilità di prenotare un soggiorno nella "casa" di Shrek per vivere al meglio e in tempo reale la palude più famosa del mondo del cinema.

Ad aprire le porte della palude di Shrek è niente poco di meno che Ciuchino, l'asino più famoso ed amato dal pubblico. "Situato sulle colline delle Highlands scozzesi, Shrek's Swamp è un rifugio tozzo e appartato, adatto a un orco in cerca di solitudine... e, per la prima volta in assoluto, a una manciata dei suoi più grandi fan, grazie al sottoscritto. Mi occuperò della palude mentre Shrek è via questo Halloween e sono assolutamente felice di invitarti per un soggiorno da favola. Oh, e non importa i segnali 'ATTENZIONE'. Probabilmente servono per la decorazione" dice l'annuncio, direttamente presentato di Ciuchino.

Se vi va di scoprire qualcosa di più riguardo la saga, vi consigliamo la recensione del primo capitolo di Shrek. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!