I fan hanno scovato Morbius nella scena post-crediti di Spider-Man: Homecoming?

L'uscita del trailer di Morbius con Jared Leto ha scatenato i fan della Marvel e ha generato una sorta di caccia alla citazione visto che quest'ultimo sono numerosissime in riferimento al Marvel Cinematic Universe pur trattandosi di un film prodotto dalla Sony Pictures.

Ebbene, dopo aver analizzato i riferimenti al Marvel Cinematic Universe nel primo trailer di Morbius, alcuni fan sono andati a cercarne altri ma nei film di Spider-Man co-prodotti da Sony e Marvel e a quanto pare questi avrebbero scovato nientemeno che Morbius stesso. Jared Leto (o più probabilmente un attore che ha lo stesso look del personaggio) è stato individuato nella scena post-crediti contenuta in Spider-Man: Homecoming. La cosa avrebbe chiaramente senso vista la presenza di Michael Keaton in entrambe le pellicole e al fatto che il personaggio di Jared Leto viene visto con la divisa da carcerato nel trailer, probabilmente dopo essere appena evaso dal contenimento.

Nella scena in questione Adrian Toomes aka Avvoltoio ha una breve discussione con Scorpion. Adesso con una zoomata sulla scena è possibile scorgere il Morbius di Jared Leto proprio alle spalle di Scorpion (potete visualizzare il momento preciso nell'immagine posta in calce a questa news). Che sia o non sia Morbius quello nella foto è certo, dal trailer del film Sony, che Adrian Toomes è a conoscenza della doppia identità del personaggio di Jared Leto.

Morbius, lo ricordiamo, è il secondo film dello Spider-verse targato Sony dopo Venom, il cui sequel arriverà il 2 ottobre 2020 per la regia di Andy Serkis. Tra gli altri spin-off in attesa del via libera definitivo per lo sviluppo troviamo invece Silk, Nightwatch, Black Cat, Silver Sable, Madame Web e i Sinistri Sei.

"Uno dei personaggi più avvincenti e conflittuali della Marvel arriva sul grande schermo con Jared Leto che si trasforma nell'enigmatico antieroe, Michael Morbius" recita la sinossi ufficiale del film. "Affetto da un grave e raro disturbo del sangue, e determinato a salvare chi soffre della sua stessa malattia, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra un successo, si rivela presto come un rimedio peggiore della stessa malattia."

L'uscita del film diretto da Daniel Espinosa è prevista per il 31 luglio 2020. Nel cast anche Matt Smith nei panni di Loxias Crown, Tyrese Gibson in quelli di un agente dell'FBI, Adia Arjona nel ruolo di Martin Bancroft e Jared Harris nei panni del mentore di Morbius.