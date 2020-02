I fan scendono in campo su Twitter per difendere Birds of Prey dalle critiche

Diciamolo: l'esordio di Birds of Prey al cinema non è stato esattamente quello che Warner Bros. si sarebbe auspicata. Nonostante la grossa esposizione mediatica e l'innegabile fascino di un personaggio come Harley Quinn, infatti, il film stenta ancora a decollare.

L'insuccesso non arriva solamente dal botteghino, dove gli incassi non sono assolutamente all'altezza delle aspettative: le critiche stanno infatti, se non demolendo, quantomeno sminuendo il valore del film e l'entusiasmo dei tempi pre-esordio in sala sembra essere scemato in tempi piuttosto rapidi (tanto da convincere Warner Bros. a cambiare il titolo di Birds of Prey per tentare il colpo di coda).

Parte del fandom, però, sembra pensarla in maniera diametralmente opposta e non sta certo perdendo l'occasione di ribadirlo: i fan di Harley Quinn sono infatti scesi in campo a centinaia su Twitter per difendere il film dalle critiche più impietose, ricordando l'impegno di Margot Robbie nel voler offrire al pubblico un film Rated-R basato su una banda di sole ragazze, ma facendo anche leva su aspetti del film come l'umorismo, la scrittura dei personaggi e la sceneggiatura.

Vedremo se la sommossa partita in queste ore su Twitter sortirà qualche effetto positivo; nel weekend in corso, intanto, Birds of Prey potrebbe incassare meno di Sonic The Hedgehog secondo le ultime stime.