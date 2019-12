Realizzato un unico montaggio della trilogia de Lo Hobbit, il superfluo è stato eliminato

Nonostante siano passati diversi anni dalla fine delle due trilogie della saga della Terra di Mezzo, i fan di Peter Jackson stanno ancora rivisitando i film del franchise, e oggi questo vale nello specifico per i film de Lo Hobbit.

Una delle scelte più controverse riguardanti Lo Hobbit, fu quella di dividere il sottile romanzo originale in una serie di tre film, principalmente per provare a replicare - fallendo a livello di critica, riuscendoci a livello commerciale - il successo della trilogia de Il Signore degli Anelli.

A rimediare alle lungaggini del franchise ci ha pensato un utente Reddit, social sul quale in queste ore ha preso a girare un montaggio dei tre film - Un Viaggio Inaspettato, La Desolazione di Smaug e La Battaglia delle Cinque Armate - che restituisce un'unica opera di breve durata che è ancora qualcosa di molto più vicino al romanzo originale di Tolkein. Un nuovo fan del film ha iniziato a girare su Reddit, vantandosi di tagliare la trilogia in "un cortometraggio".

Il film dura cinque ore e otto minuti, 2 ore e 45 minuti in meno rispetto alle sette ore e cinquantaquattro minuti della trilogia (versione cinematografica: la versione estesa dura anche di più).

Alcuni ritocchi comprendono il titolo (ribattezzato solo Lo Hobbit, senza sottotitoli) e la scena iniziale (si parte con il flashback in cui Thorin incontra Gandalf alla locanda del Puledro Impennato, sequenza tratta da La Desolazione di Smaug), oltre a diverse abbreviazioni della battaglia finale.

Rilasciati a dicembre 2012, 2013 e 2014, i film della saga de Lo Hobbit hanno incassato oltre $2,9 miliardi di dollari e in totale hanno incassato di più al botteghino mondiale rispetto ai tre film de Il Signore degli Anelli (in base a statistiche non aggiustate per l'inflazione e che non prendono in considerazione i supplementi aggiuntivi del 3D). Aggiustati per l'inflazione, i film de Il Signore degli Anelli avrebbero fruttato oltre $4 miliardi di dollari oggi.

Ricordiamo che la storia della Terra di Mezzo continuerà su Amazon Prime Video, con la produzione della serie Il Signore degli Anelli (ancora senza titolo) che inizierà presto in Nuova Zelanda. Gli scrittori JD Payne e Patrick McKay scriveranno gli episodi con il regista di Jurassic World J.A. Bayona che dirigerà le puntate iniziali.

Amazon ha già rinnovato la serie per una seconda stagione. Per altre informazioni, scoprite tutti gli aggiornamenti sul cast.