Dei fan provano a spiegare QUELLA scena con Fury in Far From Home

A Spider-Man: Far From Home è spettato l'ingrato compito di traghettare il Marvel Cinematic Universe dall'ormai conclusa Fase 4 alla Fase 4 post-Infinity Saga. Il film con Tom Holland, però, non ha disdegnato anche il costringerci a buttare un occhio al passato.

Sì, perché il clamoroso colpo di scena al quale abbiamo assistito durante la sequenza post-credit, con Nick Fury e Maria Hill che si sono scoperti essere nient'altro che degli Skrull in incognito, impone inevitabilmente alcune riflessioni sui film precedenti. Una domanda su tutte: in quale momento il vero Fury ha deciso di prendersi una vacanza lasciando il posto a Talos?

La risposta potrebbe essere arrivata da una teoria che sta circolando su Reddit: "Fury è stato sostituito da Talos quando è quasi morto durante The Winter Soldier. Un'opportunità perfetta. Lui era praticamente morto. Gli Skrull hanno una tecnologia tale da poterlo curare, e gli dovevano un favore. Talos è entrato in gioco in quel momento. Durante Captain Marvel Fury dice che non riesce a mangiare il suo toast se è tagliato in diagonale. In Age of Ultron lo vediamo chiaramente mangiare un toast tagliato diagonalmente. Quello non è Fury, è Talos. Potreste ribattere che Fury potrebbe essersi convertito ai toast tagliati in diagonale lungo tutti questi anni, ma sarebbe strano. Legge della conservazione del dettaglio: non avrebbero mai dato risalto ad un dettaglio così strano se non fosse stato importante. Quindi, dev'essere accaduto prima di Age of Ultron" leggiamo nel post.

Non solo Fury: il regista Jon Watts ha recentemente svelato un dettaglio del piano di Mysterio passato inosservato. Nel prossimo film con Spider-Man, intanto, pare sia probabile la presenza di almeno uno tra Dr. Strange e Captain Marvel.