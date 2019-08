Un fan ha proposto la storia perfetta per il nuovo Spider-Man della Sony

La storia fra Tom Holland e i Marvel Studios potrebbe essere giunta al termine, ma quella di Spider-Man e Peter Parker proseguirà in un terzo capitolo stand-alone che, ad oggi, sappiamo sarà slegato dal Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha confermato di sentirsi particolarmente legato alla storia di questo Spider-Man 3, rivelando anche che sarà strettamente connessa a Far From Home: come questo sarà possibile senza inasprire ancora di più i già amari rapporti fra Disney e Sony al momento non è dato sapere (in teoria uno stand-alone prodotto da Sony e slegato dal MCU non potrà nominare Happy Hogan, Nick Fury, gli eventi di pre-Endgame e tutta una serie di dettagli che hanno forgiato la versione dello Spider-Man di Holland) quindi un fan ha pensato bene di buttarsi a capofitto nel regno della fantasia e immaginare la prossima avventura del personaggio.

Si chiama Jaron Ikner ed è evidentemente un grande fan del MCU, dato che la sua idea omaggia tanto Spider-Man: Homecoming quanto Spider-Man: Far From Home, e proprio dalle scene post-credit di quest'ultimo si dirama: il mondo intero conosce l'identità segreta di Peter Parker, quindi Happy Hogan e zia May assumono identità diverse per restare lontani dall'occhio dei media (e dai nemici di Spider-Man), ora si fanno chiamare "Reily" (i fan dei fumetti Marvel capiranno) con lo stesso Peter che cambierà il proprio nome in Ben.

Il governo però ha messo una ricompensa da dieci milioni di dollari su Spider-Man, in parte per gli accordi di Sokovia (non sono mai stati aboliti effettivamente, secondo Ikner), in parte perché hanno creduto alle accuse di Mysterio. Incaricato di questa caccia all'uomo è il loro miglior agente sul campo, Sergei Kravinov, alias Kraven il Cacciatore.

Anche se ricercato, Peter non riesce ad ignorare il crimine e allora prepara un nuovo costume, quello di Scarlet Spider, e ignaro della taglia governativa sulla sua testa, riprende a difendere gli innocenti. Questo lo esporrà a Kraven, che riesce a rintracciarlo e inizierà a dargli la caccia. Parte quindi un film ispirato a Il Fuggitivo con Harrison Ford con Peter che, oltre a schivare le micidiali imboscate di Kraven, dovrà anche trovare un modo per provare la sua innocenza.

Alla fine riuscirà a trionfare, convincendo il governo che per scusarsi gli offrirà un lavoro, quello di rintracciare e fermare i peggiori criminali sulla piazza. Il suo primo obiettivo sarà ... Venom.

Insomma, bisogna dare credito a questo fan: chi fra voi si rifiuterebbe di guardare un film di Spider-Man ispirato all'indimenticabile thriller di Andrew Davis, nominato a ben 7 Oscar (ne vinse uno, quello per il miglior attore non protagonista a Tommy Lee Jones)?

Per il momento comunque non resta che aspettare di vedere come evolverà la situazione.