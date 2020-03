I fan prendono con filosofia il rinvio di Wonder Woman 1984 ad agosto

Anche Wonder Woman 1984 va ad aggiungersi alla sempre più folta lista di film rinviati a causa dell'epidemia da coronavirus: il secondo capitolo sulle avventure dell'amazzone interpretata da Gal Gadot slitta dunque al prossimo agosto, per la disperazione dei fan che nutrivano ancora qualche flebile speranza.

Fan che però, probabilmente grazie a una buona consapevolezza della difficile situazione mondiale che ci troviamo a vivere in questi giorni, sembra stiano smaltendo con relativa calma il dispiacere per il rinvio di Wonder Woman 1984.

Nei commenti che è possibile trovare su Twitter, infatti, regna sovrana la rassegnazione più che la sorpresa o la rabbia: "Segnatelo sui vostri calendari! 14 agosto 2020!", "Speriamo che il mondo torni a girare nel verso giusto per allora", "È un peccato che Wonder Woman sia stato rinviato, ma l'entusiasmo che proveremo quando uscirà sarà valso il sacrificio. Per piacere, state al sicuro durante questi giorni difficili" sono alcuni dei commenti che girano sul social.

Addirittura per qualcuno la nuova data assume un particolare e toccante valore simbolico: "Quella data significa tanto per me. È il compleanno di mia madre. Purtroppo mia mamma non è più con me. È in paradiso. È morta a 51 anni di asma. Mia madre era veramente una Wonder Woman. Ha cresciuto cinque figli da sola. Mi avete fatto piangere, sul serio" scrive un fan in risposta alla regista Patty Jenkins.

Nell'attesa della premiere, comunque, non resta che consolarsi con l'ultimo poster di Wonder Woman 1984 appena rilasciato.