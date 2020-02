I fan premiano Sonic The Hedgehog con un 95% su Rotten Tomatoes

Avrà tirato un bel sospiro di sollievo la produzione di Sonic The Hedgehog dopo l'uscita del film in sala: la pressione era infatti parecchia dopo le durissime critiche ricevute all'uscita del primo trailer a causa della resa decisamente poco efficace del personaggio. Le modifiche apportate sembrano, di fatto, aver sortito l'effetto desiderato.

I fan sembrano infatti aver accolto piuttosto bene il film con Jim Carrey, che sembra dover portare a casa ottimi risultati anche dal punto di vista del botteghino: Sonic The Hedgehog potrebbe addirittura battere Detective Pikachu nel suo week-end d'esordio in sala, stando alle stime attuali.

Parlando dal punto di vista del solo gradimento, comunque, sembra proprio che Paramount abbia fatto centro: nonostante il giudizio dei critici non sia particolarmente benevolo (su Rotten Tomatoes il punteggio si ferma ad un poco entusiasmante 63%) quello dei fan sembra raccontare tutt'altra storia, avendo portato il film ad un decisamente più rispettabile 95%!

Insomma, gli sforzi di Jeff Fowler e del suo team per restituire ai fan qualcosa di molto vicino alle loro aspettative sembrano effettivamente esser stati ripagati: resta da vedere, comunque, quanto varierà il punteggio nel corso del tempo. Nel caso ve ne siate perso qualcuno, intanto, ecco la lista di tutti gli easter egg presenti in Sonic The Hedgehog.