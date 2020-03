Un fan poster di Thor: Love and Thunder unisce Thor, i Guardiani, Valchiria e Mighty Thor

La partecipazione dei Guardiani della Galassia nel film di Thor era un fatto forse scontato, a giudicare dal finale di Endgame, ma per celebrare l'annuncio ufficiale un fan ha creato una apposita locandina di Thor: Love and Thunder, che unisce il team intergalattico a Thor, Mighty Thor e Valkyrie.

Nell'immagine, pubblicata da Apexform su Twitter, notiamo Drax, Gamora, Quill, Nebula e Rocket schierati in basso. Troneggia poi la figura del protagonista, che sembra aver mantenuto il sorprendente fisico esibito in Endgame, affiancato da Valkyrie e da Jane Foster.

Se ci siamo abituati a conoscere il personaggio di Valchiria grazie a Thor: Ragnarock e ad Endgame, è da molto tempo che non vediamo Jane Foster nel franchise (da Thor: The Dark World), personaggio soltanto citato di sfuggita in Ragnarock. Natalie Portman interpreterà Mighty Thor, una versione femminile di Thor nei fumetti, anche se non è chiaro quanto il nuovo film di Waititi vorrà essere fedele alla controparte cartacea.

Possiamo comunque aspettarci qualcosa di simile per la locandina, dato che i personaggi che faranno parte di questo quarto capitolo incominciano ad essere molti e tutti davvero importanti. Sarà interessante scoprire se i Guardiani avranno la semplice funzione di comprimari o se finiranno per avere un ruolo determinante nelle nuove vicende, che sicuramente torneranno a concentrarsi sul rapporto tra Thor e Jane.



Il film potrà contare su di un brano metal come colonna sonora: in Love and Thunder sarà presente Rainbow in the Dark, di Ronnie James Dio.