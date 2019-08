Il fan poster di BossLogic immagina titolo, logo e Namor come villain di Black Panther 2

Una delle voci di corridoio che sta impazzando in queste ultime ore sul web - specie via Twitter - è relativa al Marvel Cinematic Universe e per l'esattezza all'ancora non annunciato Black Panther 2 (che sappiamo però essere in lavorazione), ed esattamente un rumor relativo alla presenza di Namor nel cinecomic.

Su Namor ci sono dei problemi di sfruttamento per la vecchia gestione dei diritti data in mano alla Universal, il che significa che il Re di Atlantide nel mondo Marvel non può avere un film in solitaria nel MCU ma apparire in altri progetti esattamente come già accaduto con Hulk. C'è inoltre da aggiungere il fatto che nei fumetti Namor è spesso dipinto come anti-eroe e messo in competizione proprio con il Wakanda, il che significa che sarebbe un ottimo modo di introdurlo nel MCU: in un sub-franchise come Black Panther e come nemico.



E poi c'è la questione del tiratissimo e possibile easter egg in Avengers: Endgame, dove Okoye parla di un "terremoto sottomarino" preoccupante, il che per alcuni potrebbe essere ricollegato proprio ad Altantide. L'occasione si è dunque rivelata molto ghiotta per il fan artist BossLogic, che cogliendo la balla al balzo ha subito immaginato il titolo e il logo di Black Panther 2, che all'artista piacerebbe si intitolasse Black Panther: Two Kings, con la linea inferiore della K che va a creare un tridente.



Chissà, magari ai Marvel Studios prenderanno nota.