Fan PlayStation, si parte: ecco lo spettacolare trailer integrale del film di Gran Turismo

Dopo le entusiastiche prime recensioni di Gran Turismo, Sony Pictures cavalca l'onda diffondendo un nuovo trailer integrale per l'atteso film di corse basato sulla celebre serie di videogame Playstation.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, ha molti elementi che i fan del gioco PlayStation sicuramente apprezzeranno: alcune immagini-lampo mostrano che il regista Neill Blomkamp (District 9) non si è trattenuto con i riferimenti e ha replicato anche utilizzato l'inquadratura storica che gli appassionati di Gran Turismo sono abituati a vedere in questo tipo di giochi, quella che segue il retro del veicolo. Inoltre, c'è spazio anche per i segnali luminosi sul selciato, che nel gioco indirizzano i giocatori alle prime armi lungo la traiettoria migliore.

Inoltre, il nuovo trailer di Gran Turismo offre uno sguardo ravvicinato al protagonista Jann Madenborough (Archie Madekwe), alzando il sipario sulla sua vita prima di entrare nel campionato Gran Turismo. Ha un rapporto travagliato con suo padre che, come la maggior parte dei genitori, non crede che la passione per i videogame del figlio possa rendere frutti in futuro. Come sappiamo, invece, la vita di Jann cambierà proprio grazie a Gran Turismo, dato che verrà selezionato con un gruppo di altri giocatori per provare a mettere in pratica a bordo di auto reali le abilità acquisite davanti alla console.

Gran Turismo uscirà in Italia il 20 settembre: il film è scritto da Jason Hall (American Sniper) e Zach Bailyn (King Richard). Nel cast ci sono anche Djimon Hounson (Black Adam), Orlando Bloom (la trilogia dei Pirati dei Caraibi), David Harbour (Stranger Things) l'ex Spice Girl Geri Horner (Rainbow Woman).

