'I fan mi avrebbero odiata': Emma Watson aveva paura di lasciare la saga di Harry Potter

Harry Potter è una delle saghe cinematografiche più amate del nostro secolo, ma, nonostante l’enorme successo, Emma Watson ha pensato di abbandonare il ruolo, decidendo alla fine di continuare a interpretare Hermione, anche e soprattutto per la fondata paura di diventare una delle persone più odiate sulla rete.

Mentre è ormai da qualche tempo ufficiale la produzione della nuova serie di Harry Potter da parte della piattaforma Max di HBO, in un’intervista con TIME, Emma Watson ha spiegato perché ha deciso di restare nel ruolo che l’avrebbe resa celebre, nonostante l’idea di chiudere con il progetto.

Queste le parole dell’attrice: “Penso che probabilmente sarei diventata il nemico pubblico numero uno. Non sarei stata molto popolare. E penso che avrei avuto difficoltà nel vedere i film girati senza che io ne facessi parte. Sono cresciuta facendoli. Essere parte dei film del franchise in qualche modo è una parte della mia identità. Le cose sarebbero state un po’ più facili se avessi potuto dormire di più. Forse Hermione sarebbe stata meno frenetica”.

Quindi ha concluso: “Sono sicura di aver preso la decisione giusta, alla fine”.

Una scelta di cuore e di opportunità, quindi, quella della Watson, a cui sicuramente è stato chiesto tanto durante la produzione della saga, ma che ha saputo cogliere i frutti meritati di tutto quanto il suo lavoro.

In attesa di capire come verrà accolta la nuova serie tv tratta dai romanzi per ragazzi, vi lasciamo alle parole di J.K. Rowling a proposito del possibile boicottaggio del nuovo show su Harry Potter.