Un fan ha notato che lo scudo di Cap si è riparato 'da solo' nello showdown di Endgame

Anche se sei il cinecomic più grande di tutti i tempi e il film di maggiore incasso dell'intera storia del cinema come Avengers: Endgame, non è detto che si possa essere immuni agli errori post-produttivi, e infatti anche il cinecomic dei fratelli Russo ha peccato di qualche superficialità in termini di editing.

Soprattutto ora che Endgame è sbarcato in versione digitale sugli store online, gli appassionati hanno avuto modo di analizzare meglio il capitolo finale dell'Infinity Saga, scena dopo scena, e proprio uno di questi fan si sarebbe accorto che, almeno apparentemente, lo scudo di Captain America sembrerebbe essersi riparato misteriosamente da solo durante lo showdown contro Thanos.



Dopo che il Titano Folle rompe a suon di colpi lo scudo in vibranio di Steve Rogers, Captain America si ritrova a terra, coperto di polvere e con lo scudo spezzato in due, pronto comunque a rialzarsi e ad affrontare Thanos in solitaria. Poi si aprono i portali e arrivano tutti gli altri vendicatori, ed è qui - come potete vedere anche nella foto - che lo scudo riappare nuovamente integro, come se non avesse subito nulla.



Si tratta presumibilmente di un errore di montaggio non individuato dagli editor, eppure ai fan non sfugge davvero nulla.



Avengers: Endgame è atteso in versione Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.