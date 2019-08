Un fan del metal sincronizza Iron Man dei Black Sabbath con una sequenza di Endgame

Ora che Avengers: Endgame è uscito anche in versione digitale, i fan stanno lavorando sodo per creare delle modifiche suggestive e dei meme interessanti sul film diretto dai fratelli Russo. Una di queste versioni riguarda un momento epico e di grande pathos all'interno della narrazione del penultimo titolo della Fase 3 dell'MCU.

Un fan di Avengers: Endgame e della musica metal ha sincronizzato la canzone Iron Man dei Black Sabbath con la scena in cui Tony Stark schiocca le dita con il Guanto dell'Infinito rubato a Thanos e pone fine alla battaglia.

Il video è diventato virale sul web ed è stata pubblicata su u/booblecooper una versione originale che vi mostriamo in calce alla news.

L'iconica sequenza ha ottenuto il suo posto nella Hall of Fame del Marvel Cinematic Universe ed è stata aggiunta piuttosto tardi al montaggio definitivo del film.



"Il momento del 'Io sono Iron-Man' è stato molto emozionante" ha dichiarato Joe Russo "Perché non era solo l'ultima poetica sequenza di Robert ma era anche il suo ultimo giorno sul set ed era vicino a dove fece il suo primo test come Iron Man dodici anni prima. Fu una giornata molto emozionante per tutti".

In questo periodo continuano a diffondersi alcune novità sul film e sui personaggi, come alcuni dettagli su Nebula, uno dei profili più apprezzati dai fan.

Tra le spiegazioni più interessanti anche quella che riguarda il mancato matrimonio fra Tony e Pepper, interpretata da Gwyneth Paltrow, saltato da Avengers: Endgame.