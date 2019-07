I fan Marvel vogliono Liana Ramirez come Kate Bishop nel MCU

C'è grande attesa in casa Marvel per scoprire chi saranno i volti nuovi del Marvel Cinematic Universe, che dopo l'abbandono di alcuni dei personaggi cardine di questi primi undici anni va verso un inevitabile rinnovamento.

Una delle novità già annunciate riguarderà Occhio di Falco, che tra non molto tempo dovrebbe non corrispondere più al volto del Clint Burton di Jeremy Renner. Si parla, infatti, di un avvicendamento tra lui e la sua succeditrice Kate Bishop, passaggio di consegne che dovrebbe avvenire già durante la serie dedicata al personaggio che andrà in onda sulla piattaforma streaming Disney+.

Non ci sono ancora certezze su chi presterà il volto a Kate, ma qualcuno ha già provato a candidarsi: si tratta di Liana Ramirez, attrice già vista nella serie Power Rangers: Beast Morphers. Candidatura che pare sia stata già approvata dai fan, che si appellano alla somiglianza tra Ramirez e Bishop per cercare di convincere Marvel ad ingaggiarla. Vedremo nei prossimi tempi come andrà a finire.

Sempre a proposito di nuovi arrivi nel Marvel Cinematic Universe, Tom Holland ha espresso la sua voglia di vedere Ironheart in uno dei prossimi film. Gli Avengers, intanto, potrebbero riunirsi al prossimo San Diego Comic-Con per un ultimo saluto ai fan con la formazione storica al completo!