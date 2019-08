I fan Marvel vogliono Gli Eterni in sala con i sottotitoli per i non udenti

Il Marvel Cinematic Universe è un progetto dalla così ampia portata da non potersi esimere dal pensare anche a quegli spettatori affetti da disabilità di qualche tipo che sicuramente fanno parte della sterminata fanbase: Gli Eterni, da questo punto di vista, sembra il film giusto per convincere Marvel a muovere un passo in più verso costoro.

Nel cast del film troviamo infatti anche Lauren Ridloff, attrice non udente già vista in The Walking Dead. Proprio la presenza di Ridloff ha spinto alcuni fan a far partire una petizione che chiede a Marvel di mandare in sala Gli Eterni in versione open captioned.

Per chi non masticasse l'inglese, un film open captioned è un film trasmesso già di default con l'ausilio dei sottotitoli, al contrario della funzione closed caption, che permette allo spettatore di scegliere se avere il testo in sovrimpressione o meno. Scelta che, naturalmente, in una sala cinematografica non sarebbe possibile concedere.

"Circa 466 milioni di persone al mondo hanno subito la perdita dell'udito, e stando alla World Health Organization ben 34 milioni di queste sono bambini. [...] Tutti coloro che vanno al cinema dovrebbero essere messi in condizione di godersi il film in maniera confortevole, nello steso momento degli altri spettatori, senza dover attendere per un'esperienza di minor qualità" recita la petizione.

Non ci sono ancora risposte da Marvel, ma è difficile che un appello su un tema tanto delicato resti inascoltato. Secondo alcune indiscrezioni, intanto, pare che Gli Eterni possa essere girato parzialmente in pellicola. Recentemente Angelina Jolie ha parlato della complessità del suo ruolo.