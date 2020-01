I fan Marvel sono in tumulto per le mancate nomination ad Avengers: Endgame agli Oscar

Dopo l'uscita di Avengers: Endgame Disney si è prodigata in ogni modo per promuovere il capitolo conclusivo della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe in vista dei prossimi Oscar: gli sforzi, però, pare non abbiano dato i risultati sperati.

A parte una nomination per la categoria Migliori effetti speciali, infatti, Avengers: Endgame è destinato a fare da spettatore ai prossimi Academy Award, nonostante fossero in molti a spingere per qualche candidatura di maggior rilievo che avrebbe rappresentato un traguardo storico per un prodotto Marvel (si parlava addirittura di Miglior film, o di Robert Downey Jr. come Miglior attore protagonista).



La cosa, comunque, ha immediatamente scatenato le reazioni dei fan del Marvel Cinematic Universe: su Twitter, infatti, è subito esploso un temporale di post di fan delusi dalle mancate nomination, tra chi prende la cosa con filosofia e chi, invece, ritiene che il film dei Russo abbia subito una vera e propria ingiustizia.



Le critiche dei fan delusi si soffermano in particolare su un punto, ovvero l'esclusione delle musiche di Alan Silvestri dalla categoria Miglior colonna sonora, nomination che sembrava effettivamente tra le più probabili per Endgame. La concorrenza, in ogni caso, tra Star Wars, Storia di un Matrimonio, 1917, Piccole Donne e Joker non sarebbe stata delle più morbide.



Disney e Marvel, comunque, possono consolarsi con la vittoria di Avengers: Endgame ai Critics' Choice Award; nel frattempo, Avengers: Endgame continua a infrangere record al box-office.