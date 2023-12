I fan Marvel non hanno ancora perdonato Star-Lord dopo Avengers: Infinity War

Star-Lord è un eroe ma il personaggio interpretato da Chris Pratt non gode di molta simpatia all'interno dell'MCU e forse neanche Guardiani della Galassia Vol.3 è servito per ripristinare la gloria di Peter Quill dopo quello che è accaduto in Avengers: Infinity War.

Ma facciamo un passo indietro. In Infinity War, Peter Quill apprende della morte di Gamora, per mano del suo stesso padre Thanos come sacrificio per conquistare la Gemma dell'anima, e questo lo fa andare letteralmente fuori di testa. Comprensibile che un dolore così grande possa compromettere la lucidità di un eroe del suo livello. Nell'esatto momento in cui Star-Lord scopre che Gamora è stata uccisa, Thanos è nella la stretta di Mantis e del Doctor Strange: ma l'adrenalina di Peter Quill ha la meglio e lo porta a colpire gravemente il titano e decretare il fallimento del piano messo in atto dagli Avengers. Da lì, in poi, ciò che ha fatto Thanos è storia nell'MCU: con uno schiocco di dita, Thanos uccide il 50% della popolazione, nell'intento folle di colmare lo squilibrio cosmico.

Non stupisce che il fandom Marvel non riesca a perdonare Star-Lord per aver perso la calma e permesso al titano di sterminare metà popolazione: "Star-Lord aveva un solo compito", scrive un utente su Twitter e ancora "Gli Avengers guardano Star-Lord combinare il più grande pasticcio di tutti i tempi". Sebbene Nia DaCosta incolpi Captain America per la sconfitta in Infinity War, un'altra fetta di pubblico non passa sopra l'impulsività di Peter Quill: almeno gli sceneggiatori si sono schierati con Star -Lord per la sua reazione in Infinity War!

Ma cosa ne pensa Chris Pratt? L'attore non ha potuto fare altro che dare ragione al fandom: "Penso che sia assolutamente vero e mi trovo d'accordo con i fan riguardo il disastro di Star-Lord", ha detto l'attore a Digital Spy. Sono passati tanti anni dall'errore più grande di Star-Lord: l'eroe ha saputo riscattarsi a dovere nei film successivi come Endgame e Guardiani della Galassia 3?

