I fan Marvel non sono molto entusiasti del Taskmaster di Black Widow

L'attesa del piacere sarà pure essa stessa il piacere, e allora bisogna accettare che di questo piacere siano parte anche le immancabili polemiche che precedono l'uscita di un film tanto atteso qual è, in questo caso, il Black Widow del Marvel Cinematic Universe.

Il trailer di Black Widow è infatti stato rilasciato solo poche ore fa, ma già i fan Marvel lo stanno analizzando frame dopo frame per trovare qualcosa che faccia aumentare l'hype per il film o che faccia subodorare qualche possibile delusione.

Alla seconda categoria fa parte l'apparizione di uno dei personaggi qui introdotti per la prima volta, quel Taskmaster il cui aspetto sembra proprio aver fatto storcere il naso a buona parte di coloro che aspettano con ansia il film con Scarlett Johansson. Certo, nel trailer lo intravediamo soltanto per pochi istanti, ma bastano e avanzano questi a far notare quanto l'Anthony Masters versione Marvel Cinematic Universe sia nettamente diverso da quello a cui siamo stati abituati in tanti anni di fumetti Marvel.

Certo, la maschera dalle sembianze di un teschio sembra esser stata mantenuta, ma per il resto lo stravolgimento sembra quasi totale: sui social è dunque immediatamente scoppiato un temporale di commenti ben poco entusiasti della cosa, nonostante non manchino quelli di chi invita a mantenere la calma e aspettare l'uscita del film.

Taskmaster a parte, comunque, ci sono altre questioni da analizzare: ad esempio il collegamento con Avengers: Infinity War presente in una scena del trailer di Black Widow.