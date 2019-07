I fan Marvel non dimenticano: oggi doveva essere il giorno di Inhumans!

La data di oggi era segnata in rosso da tempo per i fan Marvel: secondo gli annunci fatti qualche tempo fa da Kevin Feige, infatti, oggi sarebbe dovuto uscire nelle sale il film del Marvel Cinematic Universe sugli Inumani.

Le parole di Feige, in realtà, risalgono a quella che ormai è quasi preistoria: parliamo del periodo in cui l'allora Avengers: Infinity War Parte 2 non era ancora stato rinominato Avengers: Endgame e Inhumans avrebbe dovuto essere il film destinato a chiudere la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.

Le cose, come sappiamo, sono poi andate diversamente: dopo il successo planetario di Endgame è stato rivelato che la chiusura ufficiale della Fase 3 si avrà soltanto con lo Spider-Man: Far From Home attualmente nelle sale e degli Inumani non si è più fatta menzione in ambito cinematografico. Certo, su di loro è stata poi prodotta una serie, ma ricorderete tutti come la sua riuscita non sia stata proprio un successo di ascolti e critica.

Dalla cancellazione della serie in poi non è più stato chiaro se ci sarà possibilità di rivedere gli Inumani sul grande schermo o se il loro ingresso nel Marvel Cinematic Universe sia stato completamente accantonato. I fan, intanto, hanno invaso i social ricordando alla Marvel l'impegno tradito: su Twitter una pioggia di post al riguardo sono bastati a ricordare a Feige e soci che i fan non sono individui facili alla dimenticanza.

Sempre in tema new entry, Tom Holland ha dichiarato che gli piacerebbe vedere Ironheart in un film del MCU. I fan, invece, stanno chiedendo a gran voce l'ingaggio di Liana Ramirez per il ruolo di Kate Bishop.