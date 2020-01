I fan Marvel lanciano una petizione per sostituire Brie Larson in Captain Marvel 2

Il 2019 verrà ricordato come l'anno in cui i fan dei franchise più grossi crearono petizioni per ogni cosa che non gli andasse a genio, con il culmine raggiunto in occasione del finale di Game of Thrones. Il trend non sembra cambiare in questo primo scorcio di 2020: la prima a farne le spese è la Brie Larson di Captain Marvel.

L'attrice, che già in passato era stata presa di mira dalle critiche dei fan del Marvel Cinematic Universe, è infatti oggetto di una petizione che ne chiede la sostituzione con un'attrice di colore in vista di Captain Marvel 2.

La petizione sta avendo un discreto successo, essendo arrivata in brevissimo tempo all'obbiettivo delle 30.000 firme. Una mobilitazione che, comunque, difficilmente verrà tenuta in considerazione dai Marvel Studios, che nella figura di Kevin Feige hanno più volte ribadito negli ultimi tempi quanto Captain Marvel e Brie Larson siano chiamate a rivestire un ruolo sempre più centrale nel nuovo Marvel Cinematic Universe.

Nell'attesa di sapere che piega prenderà questa situazione, comunque, possiamo cominciare a sbizzarrirci tentando di indovinare quale look adotterà Carol Danvers in Captain Marvel 2. Pochi giorni fa, inoltre, è stato rivelato che Captain Marvel 2 uscirà nel 2022 e sarà scritto dalla stessa sceneggiatrice di WandaVision.