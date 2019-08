I fan Marvel impazziscono per un momento con Wasp in Avengers: Endgame

Quando un film come Avengers: Endgame arriva al cinema, oltre alle consuete scene tagliate, gli appassionati non notano subito ogni particolare o easter egg nascosto all'interno del film.

In queste ore il film che, in USA, è arrivato in versione digitale (ma nonostante ciò ancora sta macinando soldi al box-office!), i fan hanno potuto rivedersi tranquillamente il film sulla poltrona di casa guardando ogni piccolo particolare e, in queste ore, stanno letteralmente impazzendo per uno che riguarda il personaggio di Hope van Dyne a.k.a. Wasp, interpretata da Evangeline Lilly.

Come sapranno tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe, Hope viene "polverizzata" in seguito allo schiocco di Thanos avvenuto in Avengers: Infinity War nella scena post-titoli di Ant-Man and the Wasp. La particolarità di questo film, infatti, è che gli eventi si svolgevano più o meno nello stesso momento dell'avvento di Thanos e spiegava l'assenza sia di Wasp che di Ant-Man dalla battaglia in Wakanda.

Ed è per questo che i fan hanno notato che, rispetto agli altri eroi "che tornano" e che vengono "portati" all'interno della battaglia finale dal Dr. Strange in Avengers: Endgame, il personaggio di Wasp appare visibilmente confuso. Infatti nella sequenza (trovate i fotogrammi qui sotto), Wasp appare confusa e si guarda intorno non capendo cosa stia accadendo. E' un piccolo particolare che, come detto, sta facendo impazzire i fan e che fanno notare quanto lavoro ci sia stato dietro la costruzione di questo universo, anche nelle piccole cose. Difatti, essendo 'scomparsa' in Ant-Man and the Wasp, Hope non sa né chi sia Thanos né che cosa sia successo, il che rende questa sequenza piuttosto autentica.