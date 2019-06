I fan Marvel difendono Tom Holland dopo gli spoiler su Avengers: Endgame

Stavolta non è stata la bocca di Tom Holland ad essere troppo larga, ma il pubblico ad essere troppo severo. Questo è il giudizio dei fan del Marvel Cinematic Universe riguardo all'ultima pioggia di accuse abbattutasi su Holland e la sua incontenibile passione per gli spoiler.

Come già vi raccontammo, durante il Graham Norton Show di pochi giorni fa l'attore parlò delle connessioni che intercorrono tra Avengers: Endgame e Spider-Man: Far From Home, spiegando come la morte di Tony Star sarà inevitabilmente uno degli argomenti ricorrenti nel film e come, quindi, il nuovo capitolo sull'Uomo Ragno si porrà come seguito diretto di Endgame.

Holland si è poi rifiutato di scusarsi con chi non dovesse ancora aver visto il film, sostenendo che a ben due mesi dall'uscita la storia dovrebbe essere ormai nota a tutti e non ci si dovrebbe più preoccupare di rovinare la sorpresa a qualcuno. Tanti fan hanno reagito prevedibilmente male alla cosa, soprattutto considerando che l'interprete di Peter Parker non è nuovo ad ingenuità di questo tipo.

Stavolta, però, buona parte dei fan del Marvel Cinematic Universe sembra essersi schierata dalla sua parte: sono in molti, com'è facile leggere su Twitter, ad appoggiare il punto di vista di Holland, affermando che sarebbe saggio tenersi alla larga da interviste del genere non essendo ancora a conoscenza degli sviluppi di un film cardine come Avengers: Endgame.

Gogna mediatica evitata per Tom Holland, dunque: l'attore farà comunque meglio a stare più attento in futuro, i fan potrebbero non essere sempre così comprensivi! Avengers: Endgame intanto sta per arrivare di nuovo al cinema, e c'è attesa febbrile per conoscere il contenuto delle nuove scene post-credit.