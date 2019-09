Un fan Marvel ha creato il logo perfetto per il cinecomic su Namor

Passati ormai sia il San Diego Comic-Con che il D23 2019, i Marvel Studios hanno ormai rivelato tutti i progetti appartenenti alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che sappiamo sarà suddivisa tra cinema e streaming online grazie alla nuova piattaforma Disney+, che ospiterà tanti progetti interessanti come Loki o Moon Knight.

A non esser stato contemplato o almeno annunciato nei progetti della Fase 4 è però un adattamento che i fan attendono davvero da molto tempo, e cioè quello su Namor, il Sub-mariner della Marvel controparte diretta dall'Aquaman della DC. Al momento non sembrano infatti esserci dei piani per lui all'interno del MCU, forse per non andare a cozzare o imitare in qualche modo la creazione cinematografica di James Wan, davvero troppo fresca, con un sequel in arrivo e una serie di spin-off già in lavorazione.



Secondo alcuni, comunque, Namor potrebbe essere parte integrante della storia dell'annunciato Black Panther II di Ryan Coogler, esattamente come villain di T'Challa, in uno scontro diretto da due civiltà ultra-evolute come quella del Wakanda e di Atlantide. Nulla di confermato, purtroppo, ma i fan vorrebbero ugualmente un cinecomic stand-alone sul loro favorite, tanto che qualcuno ha creato anche il logo perfetto per un cinecomic su Namor.



Ve lo mostriamo in calce.