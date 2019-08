I fan Marvel sono convinti che Kit Harington interpreterò Wolverine nel MCU

Insieme ai nuovi annunci Marvel Studios su Disney+ che comprendono le serie televisive di Moon Knight, Ms. Marvel e She-Hulk, a tenere botta in queste ultime ore è la notizia dell'arrivo di Kit Harington nel Marvel Cinematic Universe, in un ruolo ancora non annunciato e su cui si sta speculando davvero molto.

Nel nostro speciale su Harington abbiamo provato a indicare tre ruoli in cui potrebbe recitare l'interprete di Jon Snow in Game of Thrones, e tra questi c'è anche Wolverine, anche se a nostro avviso - al netto di una certa somiglianza e di una fisicità adeguata - non è l'attore espressivamente più adatto alla parte. A differenza nostra, non ne è comunque convinta la stragrande maggioranza dei fan via Twitter, che a poche ore dalla notizia è approdata sui social per convincere tutti che Harington interpreterà sicuramente Wolverine nel MCU.



Sono infatti già moltissimi i tweet che si leggono e che vogliono a tutti i costi Harington nei panni di Logan, a loro avviso degno sostituto di Hugh Jackman e anzi, esteticamente migliore perché vicino all'altezza del personaggio e a quella corporatura minuta ma massiccia che è tanto mancata nell'iterazione cinematografica dell'interprete australiano.



Voi cosa ne pensate? Vedreste bene Harington nei panni di Wolverine? Commentate in libertà.