I fan della Marvel confusi dopo l'annuncio del casting di Blade con Mahershala Ali

Le perplessità dei fan riguardano soprattutto la coesistenza tra i personaggi di Cottonmouth e Blade nello stesso universo cinematografico, visto che entrambi sono interpretati dallo stesso attore. Altri si chiedono se questa scelta sia un ulteriore indizio riguardo alla possibilità che gli show Netflix della Marvel non sono mai stati canonici nell'MCU. Il premio Oscar Mahershala Ali, premiato due volte - per la performance in Il diritto di contare e quest'anno per Green Book, dove ha recitato al fianco di Viggo Mortensen - è stato scelto per succedere al ruolo che per anni ha identificato l'attore Wesley Snipes, che ha interpretato Blade nei precedenti film usciti al cinema. Ricordiamo che Blade sarà nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe . Pare che sia stato proprio Mahershala Ali a chiamare Feige subito dopo l'Oscar conseguito per Green Book, per parlare del suo coinvolgimento in questo nuovo progetto, uno degli annunci più importanti del franchise nel corso dell'ultimo week-end al San Diego Comic-Con, dove sono stati svelati i piani futuri dei Marvel Studios.

