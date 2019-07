Un fan conferisce un look più cartoonesco al live-action de Il Re Leone

Nelle scorse ore si sono fatte largo sul web alcune immagini fan-made che ripropongono con uno stile un po' più cartoonesco i protagonisti de Il Re Leone, il nuovo remake "live-action" della Disney diretto da Jon Favreau.

Come saprete, lo stile quasi documentaristico col quale il regista di Iron Man e Il Libro della Giungla ha deciso di rifare il film d'animazione del 1994 ha diviso la critica di tutto il mondo in due: noi abbiamo apprezzato lo sforzo, parlandone sia nella nostra recensione de Il Re Leone sia in un saggio di critica sull'anima amanuense del cinema di Jon Favreau, ma altri colleghi hanno riscontrato una certa perdita di "magia" nel design dei personaggi.

Nelle foto che trovate in calce all'articolo, che includono i "lifting" per Rafiki, Nala, Timon e Pumba, Scar e ovviamente Simba (adulto, giovane e cucciolo) l'artista del web Ellejart ha provato a colmare questa lacuna aggiungendo un pizzico di favola al realismo della messa in scena di Favreau.

Cosa ne pensate? Quale dei due design preferite? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Scritto da Jeff Nathanson e diretto da Jon Favreau utilizzando la tecnica dell’animazione e del performance capture, Il Re Leone gode di un cast ricchissimo che nella versione originale include Donald Glover come voce di Simba, Beyonce Knowles-Carter per Nala e James Earl Jones tornerà ad impersonare Mufasa dopo averlo già doppiato nel film originale, mentre Chietwel Ejiofor darà la voce a Scar, John Kane a Rafiki, Seth Rogen a Pumbaa e Billy Eichner a Timon.

Vi ricordiamo che il film arriverà nei cinema italiani a partire dal prossimo 21 agosto.