I fan si lamentano di un presunto spoiler di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker in uno spot

Un presunto spoiler presente in uno spot televisivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Di questo si sono lamentati alcuni fan del franchise. Proprio a causa di quello che verrebbe mostrato nel video andato in onda sul piccolo schermo, accendendo nuovamente la polemica sul materiale promozionale che circola prima dell'uscita di un film.

Nell'ultimo spot televisivo di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker - intitolato Sith Dagger - Rey (Daisy Ridley) viene mostrata con qualcosa di molto importante. Tuttavia questo filmato non proviene da Disney o LucasFilm ma da un canale YouTube, chiamato Disneyland Experience, quindi il presunto spoiler potrebbe non essere veritiero. Nel video si vede Rey impugnare un pugnale dei Sith e questa sequenza confermerebbe eventualmente diverse teorie sul personaggio e sul prossimo film.



Tuttavia potrebbe essere il classico diversivo, che mostra qualcosa che all'apparenza sembra importante - se non addirittura fondamentale - mentre in realtà così non è. Per scoprire quale sia davvero il significato di questo video dovremo attendere ancora un paio di settimane, quando finalmente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker arriverà nelle sale.

Ma i dubbi restano: sembra infatti molto strano che J.J. Abrams decida di mostrare un dettaglio così importante del film in uno spot televisivo.

Nel frattempo è stata rivelata la prima foto ufficiale di Maz Kanata. Inoltre Star Wars: L'Ascesa di Skywalker rivelerà nuovi poteri della Forza.